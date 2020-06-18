Многим мужчинам нравится определенный типаж женщин, поэтому их возлюбленные часто похожи друг на друга

Но иногда бывает так, что новые женщины в жизни мужчины являются практически двойниками их бывших жен и подруг. Как передает Politeka.net, часто такое бывает среди звезд. Так как они всегда на виду, это сходство замечают сразу.

Так, недавно экс-муж Ани Лорак, бизнесмен Мурат Налчаджиоглу показал миру свою новую возлюбленную, визажиста Лилию. Новая пассия Мурата очень сильно похожа на Лорак: у нее темные волосы и похожий типаж лица.

Десять лет назад все таблоиды гудели о том, что Игорь Николаев не смог забыть Наташу Королеву после расставания, и нашел ей замену в виде двойника Юлии Проскуряковой. Несмотря на злые языки, Николаев и Проскурякова до сих пор вместе, они воспитывают общую дочь. Но тот факт, что Юлия сильно похожа на Наташу скрыть трудно.

Российский актер Сергей Жигунов, у которого были отношения с Анастасией Заворотнюк, недавно начал встречаться с Викторией Ворожбит, которая настоящая копия известной актрисы.

Голливудский актер Брюс Уиллис после расставания с Деми Мур нашел себе ее юную копию и женился на ней. Эмма Хэминг родила «крепкому орешку» двоих детей. Интересно, что женщины даже одеваются в одном стиле.

Стоит отметить, что телеведущий Владимир Остапчук после громкого развода с женой тоже нашел себе новую девушку. Новая возлюбленная Остапчука, конечно, не копия его бывшей жены. Но типаж у девушек один.

Напомним, что опьяненная Заворотнюк неожиданно сообщила о зависимости: "Прекрасно приспособилась...".

Как сообщала Politeka, Лорак и Мурат Налчаджиоглу раскрыли тайны личной жизни после развода: топ фото с новыми возлюбленными.

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