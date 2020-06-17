Знаменита артистка Ані Лорак і Мурат Налчаджиоглу вже давно в розлученні, і у кожного з них почалося нове життя
Співачка вже кілька місяців перебуває у стосунках з молодим продюсером BlackStar Єгором Глібом, а ось Мурат, якому раніше якийсь час приписували стосунки з Яною Бєляєвою, почав стосунки з новою дівчиною, засвітившись з нею під час вечірки.
Мурат Налчаджиоглу не став підтверджувати нові відносини, але також і розкривати особистість дівчини не захотів. Втім, трохи пізніше він сам зазначив її в Сторі, розкривши всю правду трохи пізніше.
Як виглядали Лорак, Брежнєва, Орбакайте та інші зірки на шкільному випускному: кумедні фото
На українців чекає зменшення розміру пенсій, з'явився прогноз: «більш, ніж на 20%...»
Зовнішність Алли Пугачової кардинально змінилася за одну важку ніч: "Таке не забувається"
Різкий стрибок долара, посилення карантину і надбавки до пенсій — головне за ніч
У соцмережі Мурат Налчаджиоглу поділився кадрами, як його вітають з днем народження. Особливу увагу бізнесмен приділив торта з написом «З днем народження, улюблений». Виявилося, що десерт замовила нова обраниця Мурата.
Про обраницю Налчаджіоглу відомо небагато — вона працює візажистом в Києві і дає майстер-класи по макіяжу, у дівчини є маленька дочка. При цьому у відносинах з Муратом вона зовсім нещодавно. У мережі вже встигли відзначити – Лілія дуже схожа з колишньою дружиною Мурата Ані Лорак.
У свою чергу Ані Лорак після того, як публічно оголосила про свої стосунки, почала знову їх приховувати. Варто відзначити, після того, як зірка розлучилася з Муратом Налчаджиоглу, вона припинила розповідати про сім'ю, публікувати спільні кадри з чоловіком і навіть згадувати про нього яким-небудь чином. Також і в нових відносинах – отримавши хвилю критики на адресу Єгора Гліба, Кароліна припинила публікувати спільні фото. При цьому вже не один тиждень в мережі почали поширюватися чутки про розставання артистів.
І лише на дні народження Соні – єдиною і коханою доньки Кароліни користувачам мережі вдалося побачити коханого співачки, що спостерігає за щасливою дівчинкою з мамою і стоїть трохи позаду. Скріншот з сімейної відеозапису тут же сполохав соціальні мережі.
Як виявляється, незважаючи на всі чутки, Кароліна, як і раніше, полягає в любовні відносини з саунд-продюсером Єгором Глібом, тоді як Кароліні вже почали приписувати роман з Сергієм Лазарєвим, який також був присутній на святі.
Нагадаємо, колишній чоловік Ані Лорак показав нову коханку-киянку, особисті фото.
Як повідомляла Politeka, струнка Лорак показала ідеально схудлу фігуру: "Краще коханки Мурата".
Також Politeka писала, що щаслива Лорак випадково засвітила свого бородатого коханця поруч з дочкою: "А як же Лазарєв?".