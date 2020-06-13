Модель Деми Роуз, которую называют британской Ким Кардашьян, показала внушительные формы в одном платье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, Роуз позирует в элегантном платье, демонстрируя внушительные формы без белья. Модель элегантно крутит головой из стороны в сторону, показывая роскошные ресницы и идеальный макияж.

Все это происходит под красивую музыку. При этом из-под волос Роуз красуется элегантное колье. Однако ее поклонники не смогли что-либо сказать, ведь кадрами она поделилась у себя в Сторис.

Как сообщалось ранее, модель Деми Роуз показала бекстейдж-кадр со съемок в полупрозрачном розовом белье.

В этот раз Деми решила похвастаться превью-фото, сделанным во время ее очередных пикантных схемок в одном белье, которое едва ли прикрывало ее достоинство. Девушка выглядела весьма жарко и стильно, что сразу же отметили ее фанаты.

Так, в этот раз молодая модель сверкнула формами в модном белье прямо на постели прямо перед объективом. Чтобы подчеркнуть фигуру особым образом, девушка даже приподняла лямки белья повыше, как бы делая акцент на бедрах.

Напомним, что загорелая Деми Роуз в розовом бикини показала свои сладости: "Боже, аж слюнки текут".

А еще Politeka писала, что Деми Роуз не удержала свои формы в необычном купальнике: "Горячая и бешена".

Также Politeka сообщала, что прекрасная Деми Роуз избавилась от белья и ошеломила размером: "Можно смотреть вечно".