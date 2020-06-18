Відома фітнес-модель Ана Чері випускає власну лінію спортивного одягу, який показує на собі

Зірка активно займається спортом, тому з гордістю може похвалитися розкішними формами в будь-якому вбранні, пише Politeka.net.

Так, на одному з останніх фото красуня з'явилася в чорному топі, який обтягнув її красиві груди. Принади випирали з топа і виглядали дуже спокусливо.

Облягаючі сірі шортики з чорним принтом мали зав'язочки з боків, що додавало пікантності образу.

Красуня сіла на високий стілець, витягнувши одну з ніжок вперед.

Зірка злегка вигнулась, щоб краще показати достоїнства.

Чері розпустила волосся, погравши пасмом в пальцях. Вона посміхнулася і подивилася в камеру: "Милашка".

За сім годин пост зібрав понад 80 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі написали, що Ана чудово виглядає, а її фігура гідна тільки компліментів.

Нагадаємо, Ана Чері позувала в помаранчевих шортиках і чорному топі. Красуня сіла на стіл, демонструючи свої підтягнуті форми. Образ Ана доповнила скромною підвіскою і розпущеним волоссям, а сама усміхалася на камеру.

Раніше ми писали, що Ана Чері позувала, сидячи на млинцях для грифу в спортивному вбранні і лосинах. При цьому обличчя зірки спітніле й мокре. Красуня злегка виставила свої пружні сідниці, якими неможливо не пишатися.

Нагадаємо також, що Ана Чері була одягнена в діряві шортики, під які забула одягнути білизну. Так чудово видно результати тренувань зірки. Наверх фітнес-модель одягла білу футболку, через яку проглядалися її апетитні груди.

Нагадаємо, що безсоромна Ана Чері погралася в панчохах на ліжку, сміливі кадри: "Дуже соковито".

Також Politeka писала, що засмагла красуня Ана Чері показала, як отримує насолоду в басейні: "Без комплексів".

А ще Politeka повідомляла, що пишногруда Ана Чері без краплі сорому покрасувалася в прозорій білизні: таке не прикрити руками.