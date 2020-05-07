Российский певец Филипп Киркоров сдал тест на китайский вирус, и рассказал о результатах

Об этом он написал на своей странице в Instagram и опубликовал фото, на котором держит медицинское заключение о результатах анализа.

«Понимаю беспокойство многих... Результаты на Covid19 отрицательны! Будьте здоровы и берегите себя и своих близких!», - написал артист.

В среду, 6 мая, Киркоров разместил в своем Instagram видео, где сдает анализы сам и его дети - Мартин и Алла-Виктория, а также отец Бедрос Киркоров и домработница Людмила Ивановна.

Результаты, как и ожидалось, появились сегодня. У всех тестов они оказались отрицательными.

Такое известие очень порадовало фолловеров Филиппа Киркорова. В комментариях к посту желают ему здоровья.

«Вы себя берегите и своих близких», «Слава Богу! Оставайтесь здоровыми!», «Это очень хорошо. Будьте здоровы!», «Филипп любимый! Слава Богу! Береги всех вас Ангел Хранитель!», «Слава Богу. Будьте здоровы и радуйте нас своим творчеством», - пишут фанаты.

Напомним, Киркоров жестко подставил Баскова с женщиной, кадры позора видели все: «Жесть, помилуй ее…».

Как сообщала Politeka, Ани Лорак, Киркорова и Малахова уличили в разврате, дошло до вызова врачей: кадры кутежа.

Также Politeka писала, что расхристанный Киркоров в халате напугал видом после дня рождения, видео: "Срочно вызвал врача и..."