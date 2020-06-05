Муж Аллы Пугачевой Максим Галкин умилил сеть новым семейным видео

Кадрами звездный отец поделился на своей странице в Instagram. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

На видео сын Пугачевой и Галкина Гарри идет по их имению, и делится своими фантазиями.

«Папочка, если бы ты перекрасил замок, то тогда бы он был весь черный и страшный. Ты бы вышел такой на крышу и говоришь: «Ахахаха, это мой замок!», - говорит мальчик.

«Надо будет попробовать», - написал Галкин, добавив хэштег #графДракулаЕршовскогоПоселения.

Отметим, пользователи сети активно комментируют видео.

«Гарик на Максика как похож», «Точно! Смешно бы было!», «Юморист весь в папу», «Послушай сына, он дело говорит», «Дети умеют удивить», «Я балдею от ваших деток», «Макс Дракула», «Смех зловещий удался», - пишут фолловеры Максима Галкина.

Как известно, Алла Пугачева и Максим Галкин живут с детьми в роскошном замке в деревне Грязь. Дворец стал воплощением детской мечты шоумена.

В замке 6 этажей,20 жилых комнат, подземный гараж, бассейн и семейный театр со сценой, оранжерея, роскошный сад.

Напомним, дети Пугачевой и Галкина удивили поведением на празднике дочки экс-любовника певицы: "Лиза наигранная стала".

А еще Politeka писала, что дочь Пугачевой и Галкина превратилась в гимнастку и похвасталась талантом.

Также Politeka сообщала, что Галкин засветил опасные развлечения детей в их с Пугачевой "замке".