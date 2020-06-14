Российский шоумен Максим Галкин устроил экскурсию по своему роскошному саду

Как сообщает Politeka.net, он опубликовал видео на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть, скрольте вниз).

"Один раз в год сады цветут!", - подписал пост российский артист.

Максим Галкин показал, какая красота пришла летом в сад возле замка, где живет вместе с Аллой Пугачевой и детьми. По словам комика, они с супругой лично сажали растения.

"Какая красота! Должен все-таки заснять это мгновение, вот когда это все цветет. Спирея - это когда-то Алла выкопала эти веточки лично.... Мы сами, руками... А какой бульдонеж - прелесть. Тут рядом с бульдонежем шиповник... Рододендрон - обожаю, жалко, что ты цветешь всего несколько недель. Какая красота, посмотрите на эти соцветия", - восхищенно рассказал Максим Галкин.

От преизбытка эмоций Максим Галкин даже заговорил на украинском языке: "Ой, я не можу, та я не можу, ты посмотри, какая красота - ускользающая". Он предупредил, что может быть излишне возбужденным из-за недавно выпитого кофе.

После этого артист показал один из главных экспонатов своей растительной коллекции:

"Сейчас я добегу до азалии, это далеко. Азалия - это рододентрон, но японский. Розовая азалия, слушайте, даже пахнет. Это шедевр, гордость садовода", - подчеркнул Галкин.

Многие пользователи социальной сети разделили восторг шоумена в комментариях:

"Максим, у вас дивный сад!❤️"; "Действительно красота!!!! Максим, вы такой молодец!!! спасибо что делитесь с нами!!! хорошего дня!!!"; "А запах наверное какой обалденный👍"; "Большой и красивый сад! 👏👏👏"; "Очень красиво! Мои любимые цветы".

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