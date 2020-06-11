Знаменитая артиска Ани Лорак не так давно поделилась серией теплых кадров с дочерью и близкими во время празднования дня рождения Софии

После того, как звезда развелась с Муратом Налчаджиоглу, она прекратила рассказывать о семье, публиковать совместные кадры с мужчиной и даже упоминать о нем каким-либо образом. Спустя пару месяцев после развода, Каролина показала, что начала встречаться с 26-летним саунд-продюсером Black Star и бывшим возлюбленным Татьяны Решетняк Егором Глебом. Скрываясь долгое время, пара все же появилась на публике, но была принята совсем не радушно – Каролина получила волну серьезной критики, пишет Рoliteka.net.

Поняв, что публично вести отношения не выйдет, пара прекратила показывать совместные фото и светиться на публике. При этом уже не одну неделю в сети начали распространяться слухи о расставании артистов.

Однако, на дне рождения Сони – единственной и любимой дочери Каролины пользователям сети удалось углядеть возлюбленного певицы, наблюдающего за счастливой девочкой с мамой и стоящего чуть позади. Скриншот из семейной видеозаписи тут же всполошил социальные сети.

Как оказывается, несмотря на все слухи, Каролина по-прежнему состоит в любовных отношения с саунд-продюсером Егором Глебом, тогда как Каролине уже начали приписывать роман с Сергеем Лазаревым, который также присутствовал на празднике.

"Видите на заднем плане парня с бородой во всем черном? Как бы бойфренд Ани Лорак – молодой саунд-продюсер Егор Глеб – не пытался избежать камер, стоя в стороне на дне рождения дочери артистки, не получилось", – говорится в сообщении телеграм-канала «Только никому».

Также Каролина представила действительно жаркие кадры – звезда снялась с замотанным на голове полотенцем в форме тюрбана и в белом банном халате. Шею звезды украсило роскошное и блестящее колье, а уши – серьги такого же стиля, что и колье с множеством камней. При этом обута звезда была в необычные босоножки на толстом каблуке.

Певица на табурете приняла несколько соблазнительных поз, представив сразу три снимка.

«Самая большая сила и красота внутри нас…» - написала Каролина. При этом звезда вызвала целую волну неоднозначных комментариев в сети.

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