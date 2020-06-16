Державний ПриватБанк залишив клієнта без грошей у важкий час і загнав його в карту мінус

Про це йдеться в негативному відгуку, який незадоволений клієнт опублікував на тематичному порталі Мінфін.

За його словами, він співпрацював з банком протягом 8 років, і в один момент ПриватБанк вирішив відключити йому кредитний ліміт.

"12.06.20 посеред робочого дня у середині місяця Приват Банк анулював кредитний ліміт і забрав 8700 грн, залишивши мене з боргом у -1300 грн заздалегідь не попередивши. Я єдиний чоловік у сім'ї, батько інвалід 1 категорії і я не уявляю як тепер вижити до кінця місяця", - повідомив він.

Клієнт також порекомендував українцям не співпрацювати з ПриватБанком, який може загнати рахунки в мінус.

"Я ніколи не бачив і не чув що банк може на свій розсуд без попередження давати і забирати гроші у клієнтів. Після такого сволочного вчинка не ризикну зберігати гроші в цьому банку і не пораджу жодному зі своїх друзів, знайомих і родичів. Будьте обережні, так як у Вас можуть запросто забрати всі гроші без будь-якого пояснення. Як тільки зможу виплатити «заборгованість» відразу ж закриваю всі рахунки і ніколи ні за яких обставин не буду мати справи з "ПриватБанком", - резюмував незадоволений клієнт у своєму відгуку на Мінфіні.

"Ми розуміємо, що зміна кредитного ліміту на Вашій карті стала несподіванкою. Банк приймає рішення про розмір кредитного ліміту і про його надання на підставі математичної моделі, яка будується на сотнях і навіть тисячах показників. На нього може впливати: кредитна історія, наявність депозитів та інші фактори... Так як ліміти регулярно переглядаються і аналізуються, при використанні карти, як особистої, Ви можете в будь-який момент отримати смс від банку, де буде зазначено, що кредитний ліміт збільшений і Ви зможете ним скористатися", - відповів на скаргу представник банку.

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