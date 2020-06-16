Государственный ПриватБанк оставил клиента без денег в тяжелое время и загнал его карту в минус

Об этом говорится в негативном отзыве, который недовольный клиент опубликовал на тематическом портале Минфин.

По его словам, он сотрудничал с банком на протяжении 8 лет, и в один момент ПриватБанк решил отключить ему кредитный лимит.

"12.06.20 посреди рабочего дня в средине месяца Приват Банк аннулировал кредитный лимит и забрал 8700 грн, оставив меня с долгом в -1300 грн предварительно не предупредив. Я единственный работающий человек в семье, отец инвалид 1 категории и я не представляю как теперь выжить до конца месяца", - сообщил он.

Клиент также порекомендовал украинцам не сотрудничать с ПриватБанком, который может загнать счета в минус.

"Я никогда не видел и не слышал что банк может на свое усмотрение без предупреждения давать и забирать деньги у клиентов. После такого сволочного отношения не рискну хранить деньги в данном банке и не посоветую ни одному из своих друзей, знакомых и родственников. Будьте осторожны, так как у Вас могут запросто забрать все деньги без какого-либо объяснения. Как только смогу выплатить «задолженность» сразу же закрываю все счета и никогда ни при каких обстоятельствах не буду иметь дела с ПриватБанком", - резюмировал недовольный клиент в своем отзыве на Минфине.

"Мы понимаем, что изменение кредитного лимита на Вашей карте стала неожиданностью. Банк принимает решение о размере кредитного лимита и о его предоставлении на основании математической модели, которая строится на сотнях и даже тысячах показателей. На него может влиять: кредитная история, наличие депозитов и другие факторы... Так как лимиты регулярно пересматриваются и анализируются, при использовании карты, как личной, Вы можете в любой момент получить смс от банка, где будет указано, что кредитный лимит увеличен и Вы сможете им воспользоваться", - ответил на жалобу представитель банка.

Напомним, массовый арест счетов Приватбанка, карточки для зарплат и пенсий заблокированы: что происходит.

Как сообщала Politeka, ПриватБанк поймали на подлости с кредитами, появилось объяснение.

Также Politeka писала, что счета украинцев загоняют в минус, ПриватБанк сделал важное заявление.