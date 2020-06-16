Британська модель Демі Роуз похвалилася розкішними формами в новій фотосесії, скинувши з себе все зайве

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Нерозрізані», - коротко сказано в підпису.

Уточнимо, що на знімку Роуз позує без білизни спиною на камеру, а навколо неї розсипаються порізані кінострічки. Також в кадр потрапили груди моделі. Повз такої краси її шанувальники просто не могли пройти повз, про що свядчать коментарі під постом.

«Красиво стирчать принади, крутишка», «вау», «бомба», «божественний вигляд», «ракурс – самий сік», «золота краса», «вау, краса прямо як з моїх снів», «неймовірне фото», «люблю такі кадри», «фігуриста красуня», «вау, як гаряче!», - пишуть вони.

До цього Демі показала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram яскравий кадр, зроблений на відпочинку. Дівчина любить активний відпочинок і часто розважається на пляжі. В цей раз Демі вдалося здивувати видом в крихітному купальнику.

Не секрет, що модель Демі Роуз є любителькою похвалитися формами перед фанатами. Цього разу дівчина зробила це улюбленим чином - примірявши надто тісний і відкритий купальник, який ледь приховав її груди.

При цьому не забула дівчина показати себе з вдалого ракурсу і підкреслити плоский животик. Фанати, як і очікувалося, не змогли залишитися байдужими.

Нагадаємо, Демі Роуз ледве втримала пишних «близнят» в крихітному вбранні.

Як повідомляла Politeka, безсоромна Демі Роуз скинула ліфчик і показала, як веселиться біля озера.

Також Politeka писала, що волога Демі Роуз вийшла з душу і без сорому блиснула формами.