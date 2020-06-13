Известная модель Анастасия Квитко, которую СМИ окрестили "русской Ким Кардашьян", опубликовала горячий снимок своей подруги

Популярная российская модель не перестает дразнить мужскую половину фолловеров на своей страничке в Instagram.

Как передает Politeka.net, на этот раз, идеал для любимцев пышных фигур решила показать, на что способна одна из ее подруг.

В подписи к снимку она посоветовала обязательно подписаться на ее страничку. Скорее всего, большинство поклонников Квитко прислушались к ее словам, так как у ее подруги есть на что посмотреть.

На кадре она предстала полностью без белья, облачившись лишь в подобия платья. Обтягивающая сетка позволила разглядеть почти все ее злачные места.

Стоить отметить, что таким образом она переплюнула свою именитую подругу. Анастасия хоть и публикует довольно откровенные снимки, но последнее время таких жарких выходок за ней замечено не было. Квитко есть чему поучится у своей подруги.

Ранее на своей страничке в Instagram, она показала еще одну свою подпругу.

Худая блондинка с яркой улыбкой тут же покорила социальную сеть Инстаграм, ведь кадр девушки выглядел весьма удачно.

Молодая красавица предстала в одном лишь черном купальнике без лишних украшений и похвасталась легким загаром с легкой улыбкой на лице. Светлые локоны она завязала в милые гульки, чем также восхитила поклонников Квитко.

Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте:

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.