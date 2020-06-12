Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, удивила идеальными изгибами во время пляжного отдыха

В этот раз знаменитость поделилась жарким кадром, сделанным на пляже. Девушка показала, как позировала в стильном белоснежном купальнке, довольно крошечных размеров и совсем не прикрывающем ее достоинств, сообщает Politeka.

Девушка показала себя лежащей на мягком белоснежном диванчике с навесом, а за ее спиной можно заметить лишь песок. Так, Анастасия позировала в белом бикини, совсем не скрывающем ее достоинств. Тут же восхитив сети, она получила множество весьма восхищенных комментариев:

«Извините, мисс, вы не возражаете, если я посижу рядом и закажу вам выпить?», «Люблю тебя», «Я люблю твой купальник 🔥🔥🔥🔥🔥», «Ангельская малышка любви❤️🔥😍», «Que colorcito ciao y feliz año 🎆», «Белый выглядит лучше на вас, девочка», «Очень хорошо, Люблю твой образ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️», «Такая красивая и восхитительно се**уальная и захватывающая !!!».

Отметим, Анастасия любит яркий пляжный отдых, поэтому большинство ее фото в социальной сети Инстаграм сделаны именно там. Также девушка очень часто показывает, как веселится на модных тусочках и вечерних светских мероприятиях. При этом кадры, где Квитко показывает фигуру в модных купальниках у бассейна, остаются по-прежнему самыми полулярными среди ее фанатов.

До этого мы писали, что девушка любит баловать фанатов жаркими кадрами, сделанными для рекламы модного белья или купальников. Недавно Настя также сверкнула аппетитным видом в черном прозрачном белье-сеточке на постели.

Анастасия примерила при этом не только стандартный комплект белья, но и дополнила тот аккуратными подтяжками. При этом подчеркнула свои пышные формы девушка излюбленным образом - показала их в тесном бикини, повернувшись спиной к объективу.

Фанаты не остались равнодушны:

«Невероятная женщина ,у нее все при ней» «Боже, покоряет такими выходками, люблю», «Прямо таки огненная дама, я в восторге🔥🔥🔥», «О, Анастасия 😮😮🔥🔥🔥😮», «Горячий видок на булочки🔥🔥🔥🔥 😘😍❤️», «Уууаауу нет слов .. 🔥», «Кто еще хочет хлопать по чекам?», «Чувствую сонливось», «Ты лишила меня сна», «Это невероятно. Теперь не заснуть», «Давай еще».

Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте:

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.