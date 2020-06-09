Известная украинская певица Слава Каминская, которая поет в составе группы "НеАнгелы", поразила новым образом

У себя в Инстаграм красотка поделилась провокационным фото, передает Politeka.net. Слава очень сильно изменилась со своих последних съемок. Поклонники так и не смогли понять, это фотошоп, или Слава действительно изменила внешность.

Первым делом в глаза бросились длинные светлые волосы, немного мягкие черты лица. Красотка стояла в черном нижнем белье возле машины прямо посреди парковки. Сверху девушка набросила черный кожаный плащ, который расстегнула, чтобы засветить свои прелести.

«У пессимистки чашка наполовину пустая. У оптимистки чашка наполовину пуш ап», - подписала Слава фото.

За несколько часов фото собрало более 25 тысяч лайков. В комментариях оставили массу восторженных отзывов о новом образе Каминской.

«Слава, тебя не узнать», «Ого», «На Усманову похожа, думала, что она», «Как вам идёт блонд!», «Шикарно выглядите», «Слава, я восхищаюсь вашей свободой во всём!», «Баба да ты огнище», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Слава Каминская примеряла блестящий лифчик, из которого выпирала аппетитная грудь. Сверху красотка накинула светлый пиджак. Высокая прическа под ретро-стиль и глаза, подчеркнутые черными тенями, придали образу пикантности.

Напомним, что Каминская без лифчика показала "душу" перед таинственным мужчиной: "Было стыдно говорить...".

Также Politeka писала, что счастливая Каминская наконец-то показала нового любовника: "Так похож на Эдгара...".

А еще Politeka сообщала, что Эдгар Каминский забрал двоих детей у своей бывшей жены: "Тебе это не забудут".