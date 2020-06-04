Известная украинская исполнительница Слава Каминская, солистка группы "НеАнгелы" засветилась дома с бывшим супругом Эдгаром Каминским

После массовых нападок любопытных комментаторов в Инстаграм, звезда прекратила афишировать свои отношения и не стала более показывать совместных фото и видеоматериалов с экс-супругом Эдгаром. В свою очередь, мужчина прекратил публиковать информацию о семье и рассказывать о ней вовсе. При этом недавно, в виде исключения, он показал, как веселился с детьми и самой Славой дома, пишет Politeka.

Новые кадры вызвали немалый ажжиотаж в сети, ведь мужчина уже несколько месяцев состоит в отношениях с Ольгой Богатой, но старается также не комментировать свой новый роман.

И хотя на семейном фото самой Славы нет, Эдгар специально отметил ее в подписи к снимку:

«Дети - главный антидепрессант 👧🏼👦🏻 Посоветуйте настольные семейные игры, вчера мы играли в «волшебные шарики» - хорошая игра на координацию движения и логику. Проигравший игрок @babaslavka запечатлела эмоции этой игры 😄», - написал Эдгар.

Поклонники принялись советовать другие игры для детей:

«Uno. И взрослым весело и детям😊», «Игра «Спящие Королевы». Несмотря на своё название она невероятно увлекает как девочек, так и мальчиков!», «Запретный остров», «Ферма, Монополия», «Выкрутайс, выдерни морковку ❤️», «Барабашка,обажают и дети и взрослые», «Uno, ферма, кто я, джанго».

Отметим, последний раз Слава показывала, как общается с супругом еще на дне рождения дочери. Так, тогда девушка показала нежное фото с бывшим супругом Эдгаром Каминским. Слава с Эдгаром на фото с праздника дочери целуются. При этом пара держиит подарки для дочери.

"Я знаю , вы хотите обсудить ! Мы родители своих детей! Да чувства , возможно есть! Но у каждого своя жизнь! Течека", - написала Слава под фото.

Фанаты сразу начали обсуждать поцелуй бывших супругов:

"Какая красивая пара", "Замечательная пара... Жаль что все вот так", "Классные, молодцы!Дети цветы жизни и полностью согласен с тем что несмотря ни на что в День Рождения детей их родители должны быть вместе!!!", "Он смотрит на Вас влюблёнными глазами))))", "Рада видеть вас вместе", "Какие же вы вместе красивые", "Для детей роль сыграна.. это со стороны, а как лично одной этой паре известно", "Возможно, роману не конец".

Напомним, Слава из НеАнгелов впервые после развода засветилась с бывшим

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