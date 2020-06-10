Известная украинская певица Слава Каминская, солистка группы "НеАнгелы", показала необычный образ

На фото Каминская показывает себя в жакете, пуговки на котором расстегнула. Образ Слава дополнила стильными очками и прической. Певица соблазнительно смотрела в камеру, чтобы фото получилось максимально горячим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Всю свою карьеру я купаюсь в громких заголовках. Вышла замуж, развелась, перекроила нос, подшила лицо, снова вышла замуж, родила, бросил муж и т.д. Журналистика в Украине — очень условный предмет: она, вроде бы, есть, а вроде и нет

Я давно не обижаюсь на людей, которые мнимо называют себя представителями этой профессии, абстрагировала маму и добавила «иммунитет от заголовков» всем близким. Но. Когда-то это (не дай Бог) прочтут мои дети. Интернет всё помнит, и через десять лет мне придется отвечать на неудобные вопросы по вашим «статьям», которые не имеют ничего общего с действительностью. Ради громких заголовков и максимум 10-ти просмотров вы, неуважаемые инфоресурсы, знатно портите себе карму, схаменіться", - написала Слава под фото.

Фанаты поставили более 20 тысяч лайков и написали множество комментариев:

"А кто на фото?", "Бомбезная", "Это кто? Красотка", "Крутая", "Что случилось, не могу понять? Скандалы, интриги, расследования?", "Дети-любят маму! И знают ее лучше журналистов! Поэтому поймут, что 99,9% желтуха", "Первый абзац все правильно написано, чего обижаться. Я, как давний поклонник дуэта "НеАнгелы" могу с уверенностью сказать, что пластинка была, грудь в зале невозможно же накачать. Помните свое интервью?".

Сообщалось, что известная украинская исполнительница Слава Каминская, солистка группы "НеАнгелы", отдала детей бывшему мужу.

Эдгар показал на своей странице в социальной сети Инстаграм, как проводит время с детьми на море без бывшей супруги. Похоже, мужчина решил отправиться с малышами на небольшой отдых, забрав Леона и Лауру у Славы.

Напомним, счастливая Каминская наконец-то показала нового любовника

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