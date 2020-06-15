39-річна бразильська супермодель, колишня ангел Victoria’s Secret, Алессандра Амбросіо запаморочила голову своїми неосяжними "пагорбами" на свіжому знімку

Як передає Рoliteka.net, красуня похвалилася привабливими формами в мега відвертій маєчці, виклавши фото в "сторіз" в Instagram.

Амбросіо злегка подалася вперед, склавши руки таким чином, що і без того пишні форми "заграли" ще більш ефектно. Шию красуні прикрасили ніжні ланцюжки з кулонами.

Трохи розхристана і в сонцезахисних окулярах, Алессандра подивилася в камеру з серйозним виразом обличчя.

Раніше ми повідомляли, модель приголомшила завидною фігурою, позуючи на пляжі. Дівчина була в купальнику насиченого блакитного кольору, на поясі вона зав'язала легку хустку, підкресливши витончену талію. Амбросіо стояла на колінах, судячи з усього, на вітрильнику, вхопившись за мотузки. Розпатлане волосся, пісок на засмаглій шкірі і океан на задньому тлі - цей казковий знімок не на жарт схвилював фанатів.

"Синя мана... 🌊", - підписала фото модель.

Крім того, ми розповідали, що зірка захопила кадром у золотому купальнику. Модель сиділа біля самої кромки води, повернувшись до камери спиною. При цьому її апетитні округлості виявилися всі в піску, що додало пікантності знімку.

"Дай мені, дай мені ці сонце і пляж ☀️", - написала Амбросіо.

За п'ять годин пост зібрав понад 60 тисяч лайків та коментарів. Користувачі мережі захопилися формами зірки, вони відзначали, що з віком та стає тільки кращою.

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