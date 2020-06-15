39-летняя бразильская супермодель, бывшая ангел Victoria’s Secret, Алессандра Амбросио вскружила голову своими необъятными "холмами" на свежем снимке

Как передает Рoliteka.net, красотка похвасталась пленительными формами в мега откровенной маечке, выложив фото в "сториз" в Инстаграм.

Амбросио слегка подалась вперед, сложив руки таким образом, что и без того пышные формы "заиграли" еще более эффектно. Шею красотки украсили нежные цепочки с кулонами.

Немного растрепанная и в солнцезащитных очках, Алессандра посмотрела в камеру с серьезным выражением лица.

Ранее мы сообщали, модель ошеломила завидной фигурой, позируя на пляже. Девушка была в купальнике насыщенного голубого цвета, на поясе она завязала легкий платок, подчеркнув изящную талию. Амбросио стояла на коленях, судя по всему, на паруснике, ухватившись за веревки. Растрепанные волосы, песок на загорелой коже и океан на заднем фоне - этот сказочный снимок не на шутку взбудоражил фанатов.

"Синее наваждение... 🌊", - подписала фото модель.

Кроме того, мы рассказывали, что звезда восхитила кадром в золотистом купальнике. Модель сидела у самой кромки воды, повернувшись к камере спиной. При этом ее аппетитные округлости оказались все в песке, что придало пикантности снимку.

"Дай мне, дай мне эти солнце и пляж ☀️", - написала Амбросио.

За пять часов пост собрал более 60 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети восхитились формами звезды, они отмечали, что с возрастом та становится только красивее.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret часто показывает фанатам свою фигуру

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