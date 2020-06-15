Бывший ангел Victoria’s Secret, 39-летняя Алессандра Амбросио, произвела невероятные впечатление фигурой в купальнике

Красотка всегда выглядит на все 100%, сообщает Politeka.net. Модель покоряет сердца своей стройностью и идеальными формами.

В этот раз красотка сидела на песке спиной к фотографу. Модель надела золотой купальник с открытой спиной. Купальный наряд приоткрыл виды на упругие ягодицы, запачканные в песке: "Грязная девочка".

Ткань обтянула талию и сидела идеально на стройной фигуре.

Алессандра положила ножки перед собой, уложив руки на колени. Модель выпрямила спинку и любовалась Тихим океаном в Малибу. Волосы красотки мокрые, будто после купания, с ними немного играл ветер.

"Дай мне, дай мне эти солнце и пляж ☀️", - написала Амбросио.

За пять часов пост собрал более 60 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети восхитились формами звезды, они отмечали, что с возрастом та становится только красивее.

Напомним, Алессандра Амбросио позировала в купальнике насыщенного голубого цвета.

Звезда завязала на поясе легкий платок, подчеркнув изящную талию. Модель стояла на коленях, судя по всему, на паруснике, ухватившись за веревки.

Ранее сообщалось, что Алессандра Амбросио позировала в бикини ярко-зеленого оттенка.

35-летняя красавица стояла на дереве, повернувшись к камере полубоком, выгнув спину назад.

Такая поза и ракурс выгодно подчеркнули подтянутое тело модели - ее тонкую талию, кубики пресса, упругие ягодицы и длинные ноги.

Напомним также, что Алессандра Амбросио предстала в голубом купальнике, который стиснул прелести. Обе груди округлились и выглядели невероятно прекрасно в таком маленьком купальнике.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret часто показывает фанатам свою фигуру

Как ранее сообщала Politeka, Алессандра Амбросио похвасталась упругим телом без одежды: можно смотреть вечно

Также Politeka информировала, что самый горячий ангел Victoria’s Secret показала упругий «орешек» в невидимом наряде: «о таком мечтают все»