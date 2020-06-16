Погода в Україні 16 червня продовжить грати на нервах громадян, на вулиці буде нереально парити через дощі з грозами
Як передає Politeka, про це повідомляє прес-служба Укргідрометцентру в Facebook.
«16 червня в Україні короткочасні дощі, грози, лише на Сумщині, Харківщині, Луганщині, вночі і на заході країни без опадів. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/сек. Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°, на північному сході і сході країни до 32°», - йдеться в повідомленні.
У Києві та області, за даними Укргідрометцентр, дощитиме і з грозами. Вдень очікується від 24 до 28 тепла. У нічний час доби похолодає до 15-17 за Цельсієм.
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До цього повідомлялося, що синоптик попередив українців, яка погода чекає цього літа.
Погода влітку в Україні 2020 року, за прогнозами народного синоптика Володимира Деркача здивує своєю непостійністю.
Він упевнений, що початок літнього сезону буде досить теплим, навіть жарким, але потім в Україну прийде похолодання.
«Дощі в Україну прийдуть приблизно після 10 червня, тоді ж знизиться і температура повітря. В середині червня Україну чекають шквали і град, дощі, а до кінця місяця опадів стане менше і знову потеплішає», - розповів Деркач.
Нагадаємо, погода знову розбушувалася, грозові дощі і +23 зведуть українців з розуму.
Як повідомляла Politeka, атмосферні фронти потрепают Україну, погода готує нове випробування.
Також Politeka писала, що потужна стихія увірвалася Україну, дощі з грозами готують удар.