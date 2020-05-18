Погода в Украине 18 мая ударит с новой силой, часть регионов накроют дожди, которые местами будут сопровождаться грозами
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.
На западе Украины воздух будет в районе 15-22 тепла. А вот в ночное время суток похолодает: от 4 до 8 по Цельсию. Дождей не будет, хотя возможно облачность.
Север страны сегодня зальют дожди, которые местами будут с грозами. Здесь заметно похолодает днем: 14-18 тепла. Ночью же ожидается стабильная температура в районе 6-9 выше нуля.
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Украинцам в центральных регионах сегодня дожди будут не страшны, хотя небо затянет тучами. Столбик термометра будет показывать 16-20 градусов тепла, хотя ночью показатель будет в районе 6-9 по Цельсию.
Теплее всего сегодня будет на юге Украины – дневные 20-23 тепла сменятся ночными 10-13 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют.
Восточный регион сегодня частично накроют дожди с грозами, хотя днем там ожидается от 16 до 20 тепла. Ночью воздух остынет до 9-12 по Цельсию.
Киев и область сегодня, согласно прогнозу Укргидрометцентра, накроют небольшие дожди. Это скажется термометре: воздух будет в пределах 15-19 тепла, хотя ночью показатель упадет до 5-9 по Цельсию.
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