Погода в Украине 16 июня продолжит играть на нервах граждан, на улице будет нереально парить из-за надвигающихся дождей с грозами

Как передает Politeka, об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.

«16 июня в Украине кратковременные дожди, грозы, лишь на Сумщине, Харьковщине, Луганщине, ночью и на западе страны без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/сек. Температура ночью 13-18°; днем 23-28°, на северо-востоке и востоке страны до 32°», - говорится в сообщении.

В Киеве и области, по данным Укргидрометцентр, будет дождливо и с грозами. Днем ожидается от 24 до 28 тепла. В ночное время суток похолодает до 15-17 по Цельсию.

До этого сообщалось, что синоптик предупредил украинцев, какая погода их ждет этим летом.

Погода летом в Украине 2020, по прогнозам народного синоптика Владимира Деркача удивит своим непостоянством.

Он уверен, что начало летнего сезона будет довольно теплым, даже жарким, но потом в Украину нагрянет похолодание.

«Дожди в Украину придут примерно после 10 июня, тогда же снизится и температура воздуха. В середине июня Украину ждут шквалы и грады, дожди, а к концу месяца осадков станет меньше и снова потеплеет», - рассказал Деркач.

Напомним, погода снова разбушевалась, грозовые дожди и +23 сведут украинцев с ума.

Как сообщала Politeka, атмосферные фронты потрепают Украину, погода готовит новое испытание.

Также Politeka писала, что мощная стихия ворвалась Украину, дожди с грозами готовят удар.