Погода в Украине 25 мая окончательно слетит с катушек, лишь небольшая часть людей смогут спокойно провести день
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Украинского гидрометцентра.
«25 мая ночью в центральных, большинстве южных, Житомирской и Киевской областях, днем в Украине, кроме восточных областей, кратковременные дожди 🌧 ; на остальной территории без существенных осадков. Ветер северный, на юге и востоке страны юго-западный, 7-12 м/сек. Температура ночью 4-9, днем 13-18; в южных областях ночью 7-12, днем 17-22», - говорится в сообщении.
Согласно прогнозу синоптиков, в Киеве и области сегодня будет дождливо, хотя воздух прогреется до 14-16 градусов тепла. В ночное время суток столбик термометра покажет 5-8 градусов по Цельсию.
"На 1000 гривен меньше": со счетов украинцев исчезают деньги, ПриватБанк сделал важное заявление
Неожиданный финал "Холостяка", Михайлюк выбрал себе невесту: "Мое сердце говорит...", фото
Наоми Кэмпбелл без одежды и стыда едва прикрыла прелести волосами: "Безупречные изгибы"
53-летняя Ольга Сумская в кружевах и шелке показала, как соблазняет мужа: "Вау, какая..."
До этого сообщалось, что синоптик предупредил украинцев, какая погода их ждет этим летом.
На календаре конец мая, а это значит, что все с нетерпением ждут лета, чтобы понежиться на солнышке, или отправиться в отпуск. Однако погода летом в Украине 2020, по прогнозам народного синоптика Владимира Деркача удивит своим непостоянством.
Он уверен, что начало летнего сезона будет довольно теплым, даже жарким, но потом в Украину нагрянет похолодание.
«Дожди в Украину придут примерно после 10 июня, тогда же снизится и температура воздуха. В середине июня Украину ждут шквалы и грады, дожди, а к концу месяца осадков станет меньше и снова потеплеет», - рассказал Деркач.
Напомним, погода снова разбушевалась, грозовые дожди и +23 сведут украинцев с ума.
Как сообщала Politeka, атмосферные фронты потрепают Украину, погода готовит новое испытание.