Такого не было уже давно

Погода в Украине 25 мая окончательно слетит с катушек, лишь небольшая часть людей смогут спокойно провести день

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Украинского гидрометцентра.

«25 мая ночью в центральных, большинстве южных, Житомирской и Киевской областях, днем в Украине, кроме восточных областей, кратковременные дожди 🌧 ; на остальной территории без существенных осадков. Ветер северный, на юге и востоке страны юго-западный, 7-12 м/сек. Температура ночью 4-9, днем 13-18; в южных областях ночью 7-12, днем 17-22», - говорится в сообщении.

Согласно прогнозу синоптиков, в Киеве и области сегодня будет дождливо, хотя воздух прогреется до 14-16 градусов тепла. В ночное время суток столбик термометра покажет 5-8 градусов по Цельсию.

До этого сообщалось, что синоптик предупредил украинцев, какая погода их ждет этим летом.

На календаре конец мая, а это значит, что все с нетерпением ждут лета, чтобы понежиться на солнышке, или отправиться в отпуск. Однако погода летом в Украине 2020, по прогнозам народного синоптика Владимира Деркача удивит своим непостоянством.

Он уверен, что начало летнего сезона будет довольно теплым, даже жарким, но потом в Украину нагрянет похолодание.

«Дожди в Украину придут примерно после 10 июня, тогда же снизится и температура воздуха. В середине июня Украину ждут шквалы и грады, дожди, а к концу месяца осадков станет меньше и снова потеплеет», - рассказал Деркач.

Напомним, погода снова разбушевалась, грозовые дожди и +23 сведут украинцев с ума.

Как сообщала Politeka, атмосферные фронты потрепают Украину, погода готовит новое испытание.