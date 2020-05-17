Погода в Украине 17 мая неожиданно изменится, на смену безоблачному небу придут грозы с дождем

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на данные Украинского гидрометеорологического центра.

Так, на западной Украине будут дожди с грозами, однако воздух прогреется до 15-18 градусов тепла. В ночное время суток столбик термометра будет показывать от 4 до 9 по Цельсию.

На востоке также будет дождливая погода с грозами. Здесь воздух прогреется до 16-18 со знаком «плюс». А вот ночью показатель опустится до 6-8 градусов.

В центральных регионах осадки будут сочетаться с 15-19 градусами выше нуля, хотя ночью похолодает до 5-8 по Цельсию.

На юге страны дожди с грозами не помешают воздуху прогреться до 15-20 градусов тепла, а вот ночью похолодает до 7-11 по Цельсию.

А вот на востоке дожди с грозами пройдут только в Харьковской области. На другой части региона будет облачно, но без дождей. Здесь стоит ожидать 16-19 градусов по Цельсию, а ночью около 5-8 тепла.

В Киеве и области, согласно прогнозу синоптиков, будет от 16 до 18 тепла. А вот ночью воздух на улице будет в пределах 6-8 тепла.

Как сообщалось ранее, погода в Украине до конца мая останется прохладной. Возможны даже заморозки. Об этом украинцев предупредил синоптик Виталий Постригань.

Он отмети, что обычно к 15 мая в Украине уже начинается лето, а среднесуточная температура превышает +15 градусов. Однако в этом году последний месяц весны «ведет себя по-апрельски».

«По предварительным оценкам, 22-23 мая, существует вероятность заморозков. Поэтому есть время для обеспечения защиты всходов сельхозкультур от их негативного воздействия (наиболее поздняя дата заморозков на поверхности почвы 28 мая)», - подчеркнул синоптик.

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