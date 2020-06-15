Український ведучий Володимир Остапчук непомітно піймав свою кохану Христину Гірняк на кухні

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість опублікувала пікантні кадри на своїй сторінці в Instagram.

Володимир Остапчук зняв свою обраницю Христину Гірняк на кухні, одягнену в легкий шелковы халатик рожевого кольору. На викладених кадрах дівчина готує біля плити, тихенько наспівує, танцює, не підозрюючи про стеження, і все це одночасно. Телеведучий натякнув, що його кохана гідна виступати з таким номером у шоу "Голос країни".

В якийсь момент Христина відчула недобре і повернулася. Помітивши, що Володимир знімає її на камеру, красуня роздратовано підійшла і закрила камеру рукою, вимагаючи: "Відстань від мене". Втім, все це вона зробила з милою посмішкою, а в її голосі чути сміх.

Не так давно Володимир Остапчук розлучився зі своєю дружиною Оленою, а нова кохана вже привела його у весільний салон. Телеведучий поділився цією історією зі своїми шанувальниками в соцмережі під час прогулянки по магазинах:

"Методом фальсифікації і обману Христина привела мене в салон... Весільних суконь. Що? Я виходжу з цієї гри".

Нагадаємо, що коханка Остапчука висловила все, що думає про що впав шлюбі телеведучого: "Я з тих жінок, які..".

Як повідомляла Politeka, коханка Остапчука публічно висловилася про нові стосунки: "Я ніколи не була...".

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