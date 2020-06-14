В Національному банку попередили українців про зростання інфляції, яка вдарить по кишенях громадян

Про це, як передає Politeka, розповів глава національного регулятора Яків Смолій.

За словами чиновника, інфляція буде рости в помірному темпі, паралельно зі стабілізацією попиту споживачів на товари першої необхідності. Звичний «удар» інфляції був змінений завдяки карантину і новому попиту споживачів. Але її ріст все одно буде помітний.

«Після кількох місяців перебування на низьких позначках інфляція буде зростати помірними темпами. Але, ймовірно, вона буде повертатися в цільовий діапазон довше, ніж прогнозувалося», - зазначив він.

Уточнимо, що на сьогоднішній день рівень інфляції в Україні становить 1,7%, хоча раніше експерти прогнозували стрибок до 4-6%.

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Так, експерт Андрій Шевчишин прогнозують, до 20 червня гривня буде в районі 26,9 грн за один "вічнозелений".

Більш того, нинішня тиждень для гривні буде невдалою, стверджує експерт. Однією з причин цього є скорочення ВВП України на 8,2% (на піввідсотка менше, ніж у квітні цього року).

Іноземні партнери України також прогнозують, що зовнішній борг країни на тлі епідемії збільшиться і становитиме до 93% від ВВП України. До прикладу, в минулому році показник був в районі 78,8%.

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