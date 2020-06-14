Что будет с валютой в обменниках

Стало известно, что будет с курсом доллара на следующей неделе

Об этом пишет Сегодня.

Украинцев предупредили, что уже с 15 июня курс доллара может серьезно добавить в цене.

По словам аналитика Андрея Шевчишина, до 20 июня украинская валюта по отношению к доллару может перейти в диапазон с верхней границей в 26,9 грн/$.

Эксперт предупреждает, что национальную валюту ожидает не лучшая неделя, и причин для этого сразу несколько.

Во-первых, как прогнозируют аналитики из МВФ, ВВП Украины сократится на 8,2%, что на 0,5 процентного пункта ниже апрельского прогноза. Западные инвесторы также прогнозируют, что внешний долг Украины из-за пандемии увеличится в 2020 году до 93% ВВП страны, в то время как в 2019 году он составлял 78,8% ВВП.

"Полученный транш от МВФ уже был заложен в нынешней цене доллара, поэтому его фактическое получение на курс не повлияло. Крупных покупателей валюты, как резидентов, так и нерезидентов, на будущей неделе не предвидится, крупных продавцов – тоже. Но даже если они и выйдут на рынок, то ниже пороговой отметки в 26,5 грн/доллар Нацбанк курс не опустит. Слишком крепкая гривня бьет по экспортерам, и так страдающим от низкого спроса на их продукцию, для оживления экономики надо бы ее ослабить ниже 27 гривен за доллар", - озвучил Шевчишин свой печальный прогноз по отношению к национальной валюте.

Также не стоит забывать, что на мировых финансовых рынках накануне произошла распродажа, в результате чего фондовые рынки и сырье обрушились на более чем 5% на фоне опасений новой волны пандемии и введения карантина.

"Вероятно, на фоне таких неблагоприятных ожиданий гривна может ослабнуть и перейти в диапазон 26,6-26,9 гривны за доллар", – резюмировал Шевчишин в общении с журналистами.

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