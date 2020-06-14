Онука знаменитої української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко похвалилася стрункими ніжками і показала свого «друга»

Не так давно дівчина прилетіла до Києва з Нью-Йорка, судячи з усього, для того, щоб потрапити на весілля племінниці Софії Ротару Соні Кей. Зараз Соня щосили насолоджується розвагами у себе на батьківщині. Як пише Politeka.net, Євдокименко поділилася новими кадрами в своєму Інстаграмі.

На фотографіях Соня позує з чудовим білим конем. При цьому одягнена дівчина не дуже вдало для кінної прогулянки. На ній білий костюм з сорочки і короткої спідниці, яка дозволяє їй продемонструвати свої стрункі ніжки.

Євдокименко зворушливо обіймає коня, який дивиться кудись удалину. Дівчина виглядає щасливою і задоволеною життям.

До цього ми писали, що Євдокименко показала, як виглядає її чудове тіло.

На фото красуня стоїть у білій кофті і чорних штанях. Євдокименко задерла перше, щоб продемонструвати ідеальний прес, який вона намагається зберегти. Волосся у красуні були розпущені, а образ Соня доповнила легким мейкапом. Зірка, як відомо, прилетіла до Києва з Нью-Йорка, швидше за все на весілля племінниці Софії Ротару Соні Кей.

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Нагадаємо, внучка Ротару задерла футболку і без сорому прогулялася по Києву: "Фігура просто нереальна".

Як повідомляла Politeka, юна онука Ротару злегка оголилася і влаштувала дикі танці на камеру: бабусі таке і не снилося.

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