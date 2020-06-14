Популярна телеведуча Ксенія Собчак вирішила подражнити мережу, роздягнувшись прямо на вулиці

Відповідної відео російська знаменитість розмістила на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net (Щоб переглянути кадри, доскролльте сторінку до кінця)

Ксенія дефілює по вулиці в чоботях, довгій сукні і чорній шкіряній куртці, потім скидає її, оголивши глибокий виріз на спині.

«Тепер все місто мені -подіум!», - лаконічно підписала відео телеведуча.

Щоб не нарватися на критику, Собчак вирішила відключити коментарі до цього ролика.

Раніше ми розповідали про те, що Ксенія Собчак вивалила правду про життя з Максимом Віторганом.

днями зірка зізналася, що була у щасливих відносинах з Віторганом, про яких ніколи не шкодувала. У недавньому інтерв'ю «Обережно, Собчак!» вона заявила, що їхній шлюб не був помилкою.

«Я була заміжня. Коли я виходила заміж, то не вважала це помилкою. Так, я і зараз не вважаю це помилкою», - зазначила телеведуча.

Як відомо, Ксенія Собчак та Максим Віторган були одружені з 2013 по 2019 роки. У них в шлюбі народився син Платон. Розлучилися зірки з-за того, що Ксенія почала відносини з режисером Костянтином Богомоловим, за якого згодом вийшла заміж.

Нагадаємо, що новий чоловік Собчак Богомолов зробив термінове заяву, дізнавшись про діагноз екс-дружини: «тест показав…».

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