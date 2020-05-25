Российская актриса Дарья Мороз упустила победу в популярном шоу из-за проблем со здоровьем

Как рассказал телеведущий Андрей Малахов, Дарья Мороз не смогла приехать на финальные съемки проекта «Танцы со звездами» 24 мая из-за болезни.

«Она не смогла принять участие в финале по состоянию здоровья, поэтому с парой Дарья Мороз и Святослав Герасимов мы, к сожалению, расстаёмся», - заявил ведущий в эфире шоу.

Позже стало известно, что у артистки подтвердили китайский вирус. Тест, который она сдала 22 мая, оказался положительным. Ранее вирус обнаружили еще у одной участницы проекта, актрисы Алены Бабенко. До этого вирус подцепила также Мария Ивакова, которая выбыла из шоу.

36-летняя Дарья Мороз известна по своей роли в сериале "Содержанки", который снимает ее бывший муж и нынешний муж Ксении Собчак Константин Богомолов. Мороз была одной из претенденток на победу в танцевальном шоу, но болезнь нарушила ее планы.

На данный момент практически ничего не известно о состоянии актрисы. За ее жизнь борются врачи. Последний пост в Инстаграм Мороз опубликовала два дня назад.

Стоит отметить, что в России вирус набирает обороты. Только по официальным данным там более 350 тысяч заражений.

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