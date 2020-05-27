Муж Ксении Собчак Константин Богомолов отреагировал на новости о заболевании своей бывшей жены

Известная российская актриса Дарья Мороз не так давно лишилась шанса на победу в проекте «Танцы со звездами». Как сообщили РосСМИ, у нее был диагностирован опасный китайский вирус. Помимо нее заболевание скосило еще нескольких участников проекта.

На фоне этих новостей бывший муж артистки, режиссер Константин Богомолов решил проверить на вирус их с Мороз общую дочь, 9-летнюю Анну Богомолову. Заодно режиссер проверился и сам. Результаты Богомолов опубликовал в соцсетях.

Как показал тест, ни девочка, ни ее отец не заражены.

Отметим, что юная Анна Богомолова после развода родителей осталась жить с мамой. При этом отец периодически забирает ее к себе, а также строго следит за ее дистанционной учебой.

Известно, что 9-летняя Аня активно занимается творчеством. Недавно девочка даже приняла участие в пробах на съемки в короткометражном фильме, однако позже сама отказалась сниматься.

«Это короткий метр, достаточно серьезный, страшный, и Аня сказала: «Нет. Я не хочу сниматься в такой мрачной истории. Если бы было что-то веселое, я готова». Думаю, она все равно двинется куда-то в нашу с Костей сторону, потому что она очень артистичный, креативный, творческий персонаж, и, скорее всего, этой судьбы мы тоже не избежим», - поделилась подробностями о дочери Мороз.

Напомним, ранее мы сообщали, что у актрисы подтвердили китайский вирус. Тест, который она сдала 22 мая, оказался положительным. Ранее вирус обнаружили еще у одной участницы проекта, актрисы Алены Бабенко. До этого вирус подцепила также Мария Ивакова, которая выбыла из шоу.

На данный момент практически ничего не известно о состоянии актрисы. За ее жизнь борются врачи.

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