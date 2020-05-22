Украинская модель, участница конкурса Miss Universe Plus Size-2019 Мила Кузнецова ошеломила дерзким фото, выставив напоказ все самое сочное
Как передает Politeka.net, известная обладательница 13-го размера груди опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежие снимки, на которых позировала в смелом наряде рядом с не менее восхитительным собственным портретом.
Так, Мила с фиолетовыми локонами нарядилась в мини-платье леопардовой расцветки и без тени смущения блеснула своей главной гордостью перед камерой - от зоны декольте невозможно отвести взгляд. Кажется, будто вот-вот необъятные "озера" девушки покинут свои берега и вырвутся на волю из тесного платья.
Кузнецова позировала на фоне портрета - "а-ля Мона Лиза, или Джоконда". Поклонники рассыпались в комплиментах, правда, некоторые отметили, что оригинал куда лучше, чем картина.
"1 or 2and? Maybe 3?🤔👍😋 Спасибо @fokus_portret за картину и настроение 💚💛", - подписала звезда жаркие фото.
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"Крутая картина👍И я себе такую хочу🤗"; "Ну прям современная Мона Лиза. На всех фото красота!!!"; "Джоконда?"; "Да, такую бы красоту живьём увидеть..."; "Прекрасная девушка с распрекраснейшими формами 🥰"; "🙌оригинал лучше...", - отреагировали фанаты модели.
Ранее мы сообщали, Кузнецова, у которой уже более 560 тысяч подписчиков по всему миру, соблазнила прекрасным видом в черном изящном купальнике, позируя на пляже под тенью пальм на фоне лазурного океана. Красотка эффектно присела и томно отвела взгляд в сторону, сверкнув дарами природы.
Напомним, что 150-килограммовая модель в прозрачном платье засветила огромные тату.
Еще мы писали, самая полная в мире модель полностью разделась, но ей этого не простили.
Также politeka сообщала, что украинская модель ХL покорила мир на конкурсе красоты.