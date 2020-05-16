Украинская модель, участница конкурса Miss Universe Plus Size-2019 Мила Кузнецова семимильными шагами покоряет Instagram
Популярность девушке принесли не только ее участие в шоу «Кто сверху?» и конкурс красоты, но и внушительные формы. Мила – обладательница 13 размера груди, передает Politeka.net.
Пышногрудая украинка постоянно делится с подписчиками своими фотографиями, демонстрируя природные богатства, и сегодня за ней следят уже более 560 тысяч человек по всему миру.
Мила же, в свою очередь, старается держать публику в тонусе, выкладывая новые снимки.
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Так, девушка поделилась с фанатами фотографией, на которой позирует в шелковом платье с откровенным декольте, которое представляет грудь Милы во всей красе. В руках она держит журнал с материалом о себе.
«Ммм нашла интересную статью 🥰 Любите читать?», – подписала снимок девушка.
Фото начало стремительно набирать лайки, а пользователи – оставлять комментарии. Причем преобладают комментарии от иностранцев, хотя есть несколько и «наших».
«Красивая нарядная❤️❤️❤️❤️❤️», «Так не видно же, другое в глаза бросается», – пишут под фото.
В одном из интервью Кузнецова призналась, что ей часто доводится читать и не весьма приятные комментарии, однако она научилась не принимать их близко к сердцу.
По словам Милы, она никогда не была худышкой, но и по поводу внешности не комплексовала.
«Мне нравится, как я выгляжу. Даже очень! Я рада, что не такая, как все. Сейчас такое время, что обычные люди с обычной внешностью, обычной жизнью никому не интересны. Все ищут в девушке какую-то изюминку. Моя изюминка - в моей внешности. Девушки Plus Size могут быть красивыми и привлекательными», – рассказала красотка журналистам "КП в Украине".
Напомним, что 150-килограммовая модель в прозрачном платье засветила огромные тату.
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