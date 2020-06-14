Російська модель, яка живе і працює в США, Ірина Шейк порадувала новим знімком з модної фотосесії
Як відомо, після гучного розлучення з американським актором Бредлі Купером Ірина Шейк нарешті знову зайнялася кар'єрою. Завдяки тому, що модель швидко повернулася у форму, її знову активно почали запрошувати на різні фотосесії.
На цей раз модель приміряла одяг відомого бренду, попозувавши в ноьму. Знімок вона розмістила на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.
На ньому Шейк позує, лежачи на підлозі в трикотажному світшоті зеленого кольору, який підкреслює пружні форми моделі.
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Одну руку Ірина підняла над головою, запустивши у волосся і оголивши трохи частину живота. Також на моделі було мінімум косметики, лише підкресливши її природність.
Раніше ми писали, що Ірина Шейк поділилася гарячим фото, на якому вона постала з мокрим волоссям і яскравим макіяжем. Дівчина відкинула голову, тримаючи в руках шматочок льоду. Модель розстебнула кофтину, щоб показати свою пишні груди, яку вона ледве втиснула в мереживну білизну.
Нагадаємо, що Ірина Шейк в екстра-міні розбурхала знімком зі знаменитою подругою, оцінили не всі: "Монстр".
А ще Politeka писала, що страсна Ірина Шейк похвалилася відвертим фото з красунею-сестрою: "Однієї породи".
Також Politeka повідомляла, що роздягнена Ірина Шейк без сорому притиснулася до оголеного красеня: Бредлі Купер обзаздриться.