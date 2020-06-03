Жена известного украинского певца Димы Монатика (MONATIK), Ирина, порадовала видом в купальнике
Красотка ранее публиковала снимки с пляжа и, вероятно, скучает по препровождению под жарким солнцем, пишет Politeka.net. Ирина опубликовала архивное горячее фото в купальнике.
Жена певца позировала в черном купальном наряде, который подчеркнул пышную грудь, тонкую талию и красивые бедра.
Красотка выставила стройную ножку вперед, чтобы сделать силуэт более стройным.
Волосами звезды игрался ветер. Ирина улыбалась и смотрела в камеру.
"Холостяк" Макс Михайлюк после скандала с изменой вывалил горькую правду: "Хотел оставить все, как есть, но..."
Зажигательная Наташа Королева задрала платье перед молодым бородачом, забыв про Тарзана: «Для настроения»
Неожиданное заявление Зеленского, новый курс валют и двойные выплаты – главное за ночь
Экс-любовник Аллы Пугачевой перестал есть, печальные подробности: "Не хватает сил"
Фото получилось очень соблазнительным, ярким и невероятно красивым.
"Как же этим летом, хотелось бы очутиться на берегу океана♥️☀️и чувствовать это ощущение счастья, которое дарит пребывание на пляже, в кругу родных и близких людей...", - написала Ирина.
За четыре часа пост собрал более 5000 лайков и много комментариев.
"Искренне надеемся что это лето будет прекрасным, тёплым и полным ритма〽️🙌🏾🙏🏽", "Иришаааааа😍😍😍😍одетая в солнце 🙌🏻", "Богиня😍😍😍😍😍🔥🔥", "Шикарная 🔥", "Какая вы солнечная", "🔥🔥🔥❤️ Космическая красота 😍", "Красотуличка! Все будет и даже океан лето", "обожаюююююю♥️♥️♥️♥️", "Ирочка ❤️", "Прекрасная фигура 💋", "Афродита", - написали пользователи сети.
Напомним, Монатик опубликовал фото с ежегодной церемонии премии Brit Awards. Артист с женой Ириной попали на мероприятие в роли зрителей. Дмитрий позировал с Ириной в машине по дороге на премию.
Певец был одет в черный костюм, а на его голове красовалась необычная вязаная шляпа. Ирина надела откровенное боди в бельевом стиле.
Напомним, что Дмитрий Монатик прикрыл обнаженную жену одной ракушкой: «Невероятная…».
А еще Politeka писала, что в семье Монатика пополнение, фото малышки взорвали сеть: "Какая прелесть! Вы осмелились!".
Также Politeka сообщала, что жаркая жена Монатика потрясла своими формами в черном купальнике: "Зажигательная".