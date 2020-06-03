Жена известного украинского певца Димы Монатика (MONATIK), Ирина, порадовала видом в купальнике

Красотка ранее публиковала снимки с пляжа и, вероятно, скучает по препровождению под жарким солнцем, пишет Politeka.net. Ирина опубликовала архивное горячее фото в купальнике.

Жена певца позировала в черном купальном наряде, который подчеркнул пышную грудь, тонкую талию и красивые бедра.

Красотка выставила стройную ножку вперед, чтобы сделать силуэт более стройным.

Волосами звезды игрался ветер. Ирина улыбалась и смотрела в камеру.

Фото получилось очень соблазнительным, ярким и невероятно красивым.

"Как же этим летом, хотелось бы очутиться на берегу океана♥️☀️и чувствовать это ощущение счастья, которое дарит пребывание на пляже, в кругу родных и близких людей...", - написала Ирина.

За четыре часа пост собрал более 5000 лайков и много комментариев.

"Искренне надеемся что это лето будет прекрасным, тёплым и полным ритма〽️🙌🏾🙏🏽", "Иришаааааа😍😍😍😍одетая в солнце 🙌🏻", "Богиня😍😍😍😍😍🔥🔥", "Шикарная 🔥", "Какая вы солнечная", "🔥🔥🔥❤️ Космическая красота 😍", "Красотуличка! Все будет и даже океан лето", "обожаюююююю♥️♥️♥️♥️", "Ирочка ❤️", "Прекрасная фигура 💋", "Афродита", - написали пользователи сети.

Напомним, Монатик опубликовал фото с ежегодной церемонии премии Brit Awards. Артист с женой Ириной попали на мероприятие в роли зрителей. Дмитрий позировал с Ириной в машине по дороге на премию.

Певец был одет в черный костюм, а на его голове красовалась необычная вязаная шляпа. Ирина надела откровенное боди в бельевом стиле.

Напомним, что Дмитрий Монатик прикрыл обнаженную жену одной ракушкой: «Невероятная…».

А еще Politeka писала, что в семье Монатика пополнение, фото малышки взорвали сеть: "Какая прелесть! Вы осмелились!".

Также Politeka сообщала, что жаркая жена Монатика потрясла своими формами в черном купальнике: "Зажигательная".