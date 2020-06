View this post on Instagram

Самое лучшее в мире , особенно сейчас - это объединение. Нас объединили ритм и музыка, любовь и жажда жизни. И это так круто, когда объединяются талантливые люди и создают то, что поднимает настроение, что поднимает тебя с места, что дарит положительные эмоции, ведь всем нам они очень нужны. Для меня большая честь объединиться с Человеком, Музыкантом , Певцом @monatik_official , поработать с прекрасной половинкой Димы, крутым менеджером Ирой Монатик, С супер-профи : Таню Муиньо, Никитой Кузьменко, Денисом Стульниковым, Ваней Фроловым и большой прекрасной командой, которая помогала нам создавать эту работу! Мы снимали ее еще в середине Февраля, в Барселоне, и очень сильно ждали возможности поделиться ею с вами! И вот этот день настал! И есть повод расслабиться , забыть обо всем - устроить себе вечериночку! Включайте наше видео в YouTube на своих гаджетах и танцуйте вместе с нами!! #ВЕЧЕРиНОЧКА #MONATIK #ВераБрежнева