Знаменита украинская певица Вера Брежнева попала под критику в сети из-за выхода нового клипа на песню "Вечериночка"

Как известно, певица долгое время находилась на карантине, ухаживала за ребенком и мужем, а по ослаблению режима принялась возобновлять свои проекты. По словам артистки, свой новый клип, созданный вместе с Дмитрием Монатиком, звезда снимала с коллегой еще в феврале в Барселоне. Несколько месяцев она ждала выхода этой композиции и теперь собирается продолжить работу над другими композициями. Однако новый клип был воспринят отнюдь не так радужно, как ожидала звезда, пишет Рoliteka.net.

По словам Веры, представившей отрывок из клипа, самое лучшее в мире , особенно сейчас - это объединение.

«Для меня большая честь объединиться с Человеком, Музыкантом , Певцом @monatik_official , поработать с прекрасной половинкой Димы, крутым менеджером Ирой Монатик. И есть повод расслабиться , забыть обо всем - устроить себе вечериночку!», - написала Вера.

Однако пользователи не оценили ни ее яркий образ – полупрозрачное платье, под которым не было белья, ни танец на столе. Множество критики буквально завалило пост звезды:

«Вера это что-то новенькое ?», «Красивый образ с чёлкой!🌺», «Там где Монатик там всегда тянет в пляс!!! Веруня чёлка вам не идёт!» «Монатик красавчик🤗 Вера вроде тоже лапочка, но наигранная томность из нулевых на ее лице немного поднадоела🤷‍♀️»Что с волосами Веры? Забыли вымыть? Деньки стилисту заплатили зря!. Текст отстой....провал полный👎», «Отвернитесь, полный провал».

Отметим, Вера и Дмитрий представили танцевальный трек "Вечериночка", клип для которого сняла режиссер Таню Муиньо всего два дня назад Сам видеоролик был снят в стиле диско-вечеринки, на которой артисты зажигали по полной программе.

"Каким бы это лето ни было... Мы верим, что увидимся, обнимемся здоровые, и всё, что вдруг пошло не так, наладится, как можно быстрее. Мы обязательно станцуем, что умеем. А танцы ведь умеют поднимать любое настроение. Плюс... Лето пришло. Так что мы без домашних вечериночек оставить не посмеем Вас. Будьте здоровы, вечером и ночью, днём и утром. Каждый день недели. И помните... про танцы. Ведь танцы — это каждым мигом наслажденье!», – заявили Дмитрий и Вера.

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