Знаменита украинская певица Вера Брежнева презентовала новую музыкальную композицию вместе с певцом Монатиком

Как известно, певица долгое время находилась на карантине, ухаживала за ребенком и мужем, а по ослаблению режима самоизоляции взялась за работу над своими новыми проектами. В этот раз она, совместо с Дмитрием Монатиком, записала новую оригинальную композицию "Вечериночка", пишет Рoliteka.net.

Так, специально к летнему сезону артисты даже успели заснять новый клип. Дуэт представил танцевальный трек "Вечериночка", клип для которого сняла режиссер Таню Муиньо. Сам видеоролик был снят в стиле диско-вечеринки, на которой артисты зажигали по полной программе (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

"Каким бы это лето ни было... Мы верим, что увидимся, обнимемся здоровые, и всё, что вдруг пошло не так, наладится, как можно быстрее. Мы обязательно станцуем, что умеем. А танцы ведь умеют поднимать любое настроение. Плюс... Лето пришло. Так что мы без домашних вечериночек оставить не посмеем Вас. Будьте здоровы, вечером и ночью, днём и утром. Каждый день недели. И помните... про танцы. Ведь танцы — это каждым мигом наслажденье!», – заявили Дмитрий и Вера.

А вот пользователи сети оказались весьма красноречивы, поспешив со своими комментариями:

«Чем Верой надо было опять с Надей фит сделать))», «Песня не очень. И Вера лишнея!!!!!», «какая то не сильно удачная пародия на клип Барских Лей не жалей:)», «Монатик - Король! Брежнева – отстой», «Брежневу все привыкли видеть в спокойном стиле,,,не идёт ей этот драйв, не сочувствует ни возрасту, ни характеру», «Хотелось бы потанцевальней трека) да и голос Брежневой оставляет желать лучшего», «Монатик как всегда супер, а вот на Веру надо смотреть а не слушать, а то такое впечатление что она на бек вокале у Димы», «Музыка забивает вокал. А где партия Веры? Ее вовсе не слышно. Извини за честность, не люблю льстить даже тем кого люблю.», «Эх Надюшу Дорофееву бы сюда. Прям слышу ее голос. Ну не умеет Вера петь(( Ощущение, что Диму попросили ее взять».

Как известно, певица славится идеальным уходом за собой, любит демонстрировать стройную фигуру и активно рассказывает о секретах успешного похудения. Чтобы интриговать поклонников в самом начале летнего сезона, Вера представила несколько кадров в моднм купальнике нюдового оттенка.

Вера предстала на новом кадре в модном купальнике нежного бежевого оттенка с аккуратным вырезом на спине и восхитила заметно постройневшей фигурой и аппетитными формами. Повернувшись к объективу спиной, звезда подчеркнула ягодицы идеалньым образом.

Однако, поскольку кадры были представленны в разделе Стори, поклонники не смогли прокомментировать в Инстаграм звезды новые снимки.

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