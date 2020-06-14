Раньше он об этом не рассказывал

Монатик впервые рассказал, когда они с Ириной Демичевой поженились

Популярный украинский артист не любит делиться подробностями своей жизни с общественностью. Так, раньше он никогда не рассказывал о том, когда женился на своей второй половине. Однако, сейчас певец решил приоткрыть эту завесу тайны и поделился некоторыми деталями в программе «Светская жизнь».

Так, артист рассказал, что в этом году они с Ириной празднуют восьмую годовщину своего брака. При этом Монатик отметил, что они ждут десятилетнего юбилея свадьбы, чтобы отметить его с особым размахом и отправиться в романтическое путешествие, которого у них не было после самой свадьбы.

Артист также рассказал, что их бракосочетание было очень скромным. Они были в загсе только вдвоем, а после росписи отправились в ресторан. По словам певца, тогда они позволили себе заказать блюда, которые не могли попробовать раньше.

«Классно посидели, посмеялись», - вспоминает Монатик.

Он добавил, что громкие торжества точно не для них с женой.

«Я очень боюсь вставать, тосты там говорить и все эти моменты. Это точно не наше», - пояснил артист.

До этого мы писали, что жена Монатика Ирина порадовала видом в купальнике. Красотка ранее публиковала снимки с пляжа и, вероятно, скучает по препровождению под жарким солнцем.

Жена певца позировала в черном купальном наряде, который подчеркнул пышную грудь, тонкую талию и красивые бедра.

Красотка выставила стройную ножку вперед, чтобы сделать силуэт более стройным.

Напомним, жаркая жена Монатика похвасталась идеальными формами в купальнике.

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