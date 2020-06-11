Молоду дружину українського співака Віктора Павліка попередили про майбутнє, яке може її чекати
Звістка про те, що 54-річний Віктор Павлік та його 25-річна кохана сколихнуло соціальні мережі. Люди по-різному реагують на цей союз. Ймовірно, саме тому пара тримала заповітну дату в таємниці. Та повідомили про це вже як про доконаний факт.
Після того як в мережі з'явилися фото нарядного Віктора Павлика і його молодої дружини у весільній сукні, хвиля самих різних зауважень з цього приводу захлеснула мережу.
Поки одні сумніваються, що в основі цього союзу лежить взаємна любов, інші пророкують, що Віктор Павлік незабаром може підшукати собі іншу дружину.
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«Сто раз зібрався одружитися?», «3тий разів і кожен раз любов до гробу🤣🤣 ой, навіть 4тый? Тоді точно любов», «Роки, звичайно, не мають значення. Але якщо врахувати, що у Павлика це 4 шлюб, то є ймовірність, що дружина не остання», "Серед бідних чомусь немає такої любові, то дівчина не вийде за пьятидесятилитнього мужика, а в багатих і знаменитих така любов чомусь", - пишуть в мережі.
У той же час інші радіють за пару і бажають їй щасливого сімейного життя.
Нагадаємо, Павлик потай від усіх розписався з молодою коханкою, кадри неподобства перед загсом: «Пила прямо з…».
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