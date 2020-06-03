25-річна Катерина Репяхова, коханка 54-річного українського співака Віктора Павлика, приголомшила деталями з їх особистого життя

Як передає Politeka.net, дівчина видала "секретики" в своєму мікроблозі в Instagram, супроводивши одкровення фото з нареченим.

Так, Репяхова розповіла користувачам "цікаві факти про їх сім'ю". Крім побутових питань (з якими, за словами Катерини, у них з Віктором немає проблем), дівчина згадала про те, як дурить нареченого.

Репяхова звикла купувати багато одягу, що не подобається Павлику, тому вона навчилася приховувати це.

"ВП завжди свариться, коли я купую нові речі. Особливо ця проблема була на початку наших відносин. Він вважає, що жінці достатньо однієї курточки на зиму, я вважаю мінімум три і ще плюс шуба😂... Але зараз він вже не реагує так гостро, хоча частенько я від нього ховаю нові речі і непомітно пізніше одягаю. Потім кажу: та це ж старий, ти що забув😅", - зізналася Репяхова.

Користувачі резонно припустили в коментарях, що Павлик може ненароком прочитати її пост і дізнатися про обман, на що Катерина відповіла: "Так він все знає і так, про одяг все одно він здогадується".

Правда, одного разу справа дійшла до серйозної сварки. Коли Віктор дізнався, що у його обраниці буде відразу дві весільні сукні, то прийшов в жах.

"Останній раз ВП не розмовляв зі мною пару годин, після того, як дізнався, що у мене дві весільні сукні😅 він щиро не розуміє, навіщо дві", - поділилася Репяхова.

Одкровення дівчини справило фурор:



"Віктор не матиме концертів і любов пройде....🤣"

"А ВП це не читає??? А то відкриєте секретики про одяг🤣" - "я йому зачитала, як опублікувала. А взагалі він мої пости не читає або дуже рідко 🙈"

"Дякую що поділилися з нами сокровенним. Про такого чоловіка можна тільки мріяти, дуже рада за Вас!"

"Це і є щасливі стосунки)) і все одно на ту різницю у віці) бажаю вам міцного кохання на все життя 😍"

Нагадаємо, пара планує розписатися вже в серпні 2020 року.

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