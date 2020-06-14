Відома американська актриса Памела Андерсон схвилювала мережу пікантними кадрами

Чорно-білий відеоролик знаменитість виклала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. (Щоб переглянути кадри, доскролльте сторінку до кінця)

Зірка Голлівуду вигнулась у спокусливій позі, виставивши назад сідниці.

Загалом, короткий ролик вийшов досить пристрасним і чуттєвим незважаючи на те, що там немає яскравих кольорів.

«Відтворення з вогнем 🌸 «У мистецтві як у любові досить інстинкту» .... -Анатол Франція», - підписала вона.

Фани в захваті, про що вони поспішили повідомити в коментарях.

«Гарячий, гарячий, гарячий, як вогонь, мрія королева», «Чудово», «Дуже гаряче», - захоплюються люди.

Нагадаємо, Памела Андерсон постала в напівпрозорому пеньюарі чорного кольору, на якому проглядались тонкі мережива.

Крізь сіточку були помітні самі інтимні місця моделі. Красуня всіляко вигиналася для додачі кадру спокусливості.

Раніше ми писали, що Памела Андерсон позувала в гарячому літньому образі. Зверху на ній «морська» кофта в смужку з кокетливою шнурівкою на грудях, а ось внизу зірка явно забула надіти штани, і вважала за краще залишитися в одних трусиках. Судячи з усього, це низ від білого купальника.

Нагадаємо, невтомна Памела Андерсон розстебнула гудзики і показала, що ховає під тканиною.

Як повідомляла Politeka, Памела Андресон зняла одяг і побешкетувала біля води, гарячі кадри: "Так і хочеться...".

Також Politeka писала, що неперевершена Памела Андерсон взяла пікантну позу і показала груди.