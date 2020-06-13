Модель Демі Роуз, яку називають британської Кім Кардаш'ян, показала значні форми в одному платті

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, Роуз позує в елегантній сукні, демонструючи значні форми без білизни. Модель елегантно крутить головою з боку в бік, показуючи розкішні вії і ідеальний макіяж.

Все це відбувається під красиву музику. При цьому з-під волосся Роуз красується елегантне кольє. Проте її прихильники не змогли що-небудь сказати, адже кадрами вона поділилася у себе в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, модель Демі Роуз показала бекстейдж-кадр зі зйомок в напівпрозорому рожевому білизна.

В цей раз Демі вирішила похвалитися превью-фото, зроблених під час її чергових пікантних схемок в одній білизні, яке ледве прикривало її гідність. Дівчина виглядала дуже жарко і стильно, що відразу ж відзначили її фанати.

Так, в цей раз молода модель блиснула формами в модному білизну прямо на ліжку прямо перед об'єктивом. Щоб підкреслити фігуру особливим чином, дівчина навіть підняла лямки білизни вище, як би роблячи акцент на стегнах.

Нагадаємо, що засмагла Демі Роуз в рожевому бікіні показала свої солодощі: "Боже, аж слинки течуть".

А ще Politeka писала, що Демі Роуз не втримала свої форми в незвичайному купальнику: "Гаряча і скажена".

Також Politeka повідомляла, що прекрасна Демі Роуз позбулася білизни і приголомшила розміром: "Можна дивитися вічно".