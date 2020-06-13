29-річна українська співачка Міша Романова, колишня солістка "ВІА Гри", запаморочила голову відвертим образом на вечірці

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в сукні-піджаку забарвлення "гусяча лапка". Артистка без тіні збентеження блиснула глибоким декольте. Примітно, що поряд з нею знаходився її давній друг, співак Макс Барських, з яким їй приписують пристрасний роман і навіть ходить думка, що він батько її дворічного сина Мартіна. Також на фото присутня співачка Надя Дорофєєва.

"Вчора завітали на відкриття @ttswtrs @ttswtrs.buffet", - коротко підписала кадр Романова.

Користувачі кинулися обговорювати пост. Багато хто зрадів за Мішу, яка останнім часом стала часто з'являтися на публіці разом з Барських.

"Тусовка століття ❤😘"

"Неймовірно красиво ❤️"

"Класна команда👍👍👍"

"Зліва двоє дуже красиві 😍"

"Які Ви класні. я так рада, що Ви з Максом разом. так і повинно бути"

"Ух ти, і Надя Дорофєєва тут😻. На тобі ще й моє улюблене плаття, піджак, вау😍💘"

Раніше ми повідомляли, Романова приголомшила фігурою в яскраво-помаранчевому купальнику. Блондинка чимось нагадала "секс-ікону" 90-х Памелу Андерсон.

"Особисто я, дуже люблю Одесу! Люблю за море, сонце і нереальну атмосферу свята. Думаю, вечірки в Одесі нічим не поступаються знаменитим вечіркам на іспанській Ібіці!", - написала артистка.

Міша зірвала оплески в коментарях: "Люблю цей купальник😻 Красива"; "Воу-воу-воу! Жінка, легше будь ласка😍 Так можна і інфаркт отримати"; "Красуня".

Нагадаємо, що Міша Романова влаштувала сміливу фотосесію топлес: чуттєве фото.

А ще Politeka писала, що Міша Романова, яка приховувала народження дитини, потрясла фото з пологового будинку: "Ніби інша людина".

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