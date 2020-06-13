29-летняя украинская певица Миша Романова, бывшая солистка "ВИА Гры", вскружила голову откровенным образом на вечеринке
Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в платье-пиджаке расцветки "гусиная лапка". Артистка без тени смущения блеснула глубоким декольте. Примечательно, что рядом с ней находился ее давний друг, певец Макс Барских, с которым ей приписывают страстный роман и даже бытует мнение, что он отец ее двухлетнего сына Мартина. Также на фото присутствует певица Надя Дорофеева.
"Вчера заглянули на открытие @ttswtrs @ttswtrs.buffet", - коротко подписала кадр Романова.
Пользователи кинулись обсуждать пост. Многие порадовались за Мишу, которая в последнее время стала часто появляться на публике вместе с Барских.
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"Тусовка века ❤😘"
"Невероятно красиво ❤️"
"Классная команда👍👍👍"
"Слева двое очень красивые 😍"
"Какие Вы классные. я так рада что Вы с Максом вместе. так и должно быть"
"Ух ты, и Надя Дорофеева тут😻. На тебе ещё и моё любимое платье-пиджак, вау😍💘"
Ранее мы сообщали, Романова ошеломила фигурой в ярко-оранжевом купальнике. Блондинка чем-то напомнила "секс-икону" 90-х Памелу Андерсон.
"Лично я, очень люблю Одессу! Люблю за море, солнце и нереальную атмосферу праздника. Думаю, вечеринки в Одессе ничем не уступают знаменитым вечеринкам на испанской Ибице!", - написала артистка.
Миша сорвала аплодисменты в комментариях: "Люблю этот купальник😻 Красивая"; "Воу-воу-воу! Женщина, полегче пожалуйста😍 Так же и инфаркт можно получить"; "Красотка".
Напомним, что Миша Романова устроила смелую фотосессию топлес: чувственное фото.
А еще Politeka писала, что Миша Романова, скрывавшая рождение ребенка, потрясла фото из роддома: "Будто другой человек".
Также Politeka сообщала, что Миша Романова и Макс Барских наконец показали свои чувства: "Мутят, как Потап с Каменских".