Жена Александра Цекало, актриса и художница Дарина Эрвин поделилась пикантным снимком
Как передает Politeka.net, ее публикация я в Instagram просто ошарашила поклонников.
"Вы начнете спасать мир, спасая одного человека. Все остальное — романтика либо политика", - написала она в подписи к снимку.
Скорее всего, мало кто обратил внимание на такие философские высказывания знойной жены Цекало, так как на снимке было на что посмотреть.
В кадре брюнетка предстала в мокрой белой футболке и без бюстгальтера, предоставив всем желающим лицезреть то, что она показывает лишь Цекало.
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Казалось бы, такое только мужу можно показывать, но нет. Дарина не впервые публикует такие откровенные фото. На ее страничке в Инстаграм то и дело появляются соблазнительные образы без белья, с которых можно сделать вывод, что ее мужу действительно повезло.
Пристрастие жены к обнаженке Александра Цекало никак не смущает.
Впрочем, 59-летний продюсер души не чает в красавице-жене и сносит все ее выходки.
"Я и моя жена Дариша любим друг друга, мы занимаемся сексом, готовим еду вместе, смотрим сериалы", — заявил он в одном из интервью.
Напомним, звездный продюсер и художница закрутили роман, и уже в начале 2019 года в США они связали себя узами брака.
Напомним, что молодая жена вынудила Цекало подписать брачный контракт, громкое заявление: "Легко манипулирует...".
Как сообщала Politeka, Цекало взбудоражил интимными фото с молодой женой: "Почему так мерзко?".
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