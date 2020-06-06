Жена Александра Цекало, актриса и художница Дарина Эрвин поделилась пикантным снимком

Как передает Politeka.net, ее публикация я в Instagram просто ошарашила поклонников.



"Вы начнете спасать мир, спасая одного человека. Все остальное — романтика либо политика", - написала она в подписи к снимку.

Скорее всего, мало кто обратил внимание на такие философские высказывания знойной жены Цекало, так как на снимке было на что посмотреть.

В кадре брюнетка предстала в мокрой белой футболке и без бюстгальтера, предоставив всем желающим лицезреть то, что она показывает лишь Цекало.





Казалось бы, такое только мужу можно показывать, но нет. Дарина не впервые публикует такие откровенные фото. На ее страничке в Инстаграм то и дело появляются соблазнительные образы без белья, с которых можно сделать вывод, что ее мужу действительно повезло.

Пристрастие жены к обнаженке Александра Цекало никак не смущает.

Впрочем, 59-летний продюсер души не чает в красавице-жене и сносит все ее выходки.

"Я и моя жена Дариша любим друг друга, мы занимаемся сексом, готовим еду вместе, смотрим сериалы", — заявил он в одном из интервью.

Напомним, звездный продюсер и художница закрутили роман, и уже в начале 2019 года в США они связали себя узами брака.

Напомним, что молодая жена вынудила Цекало подписать брачный контракт, громкое заявление: "Легко манипулирует...".

Как сообщала Politeka, Цекало взбудоражил интимными фото с молодой женой: "Почему так мерзко?".

Также Politeka писала, что Цекало перешел все границы и запретил детям вспоминать о матери: "Не жалеет...".