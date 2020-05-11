Поклонники наконец увидели, как выглядит в жизни теща 59-летнего Александра Цекало

Об этом пишет Politeka.net.

Звездная пара Александр Цекало и Дарина Эрвин, которые живут в США, как и все отметили День матери.

В честь радостного события 29-летняя художница Дарина Эрвин в Instagram Stories опубликовала семейные снимки, показав, как выглядит ее мама Сана Абеува.

"С Днем матери! Спасибо тебе за возможность пять раз потеряться по дороге в Вегас. Мне нравится иногда быть твоим личным папарацци. Помнишь, как ты меня пыталась убедить, что шоппинг это кардио?", - подписала она снимки с мамой, опубликованные в микроблоге Instagram.

Оказалось, мама Сана Абеува ни в чем не уступает своей 29-летней дочери, и можно с уверенностью сказать, что в свои годы может привлечь любого мужчину.

Стоит также заметить, что нынешняя теща Александра Цекало Сана Абеува - "вылитая" Лолита Милявская, с которой он громко расстался в 2000 году.

Недавно 29-летняя Дарина Эрвин призналась, что ее сложно назвать хорошим кулинаром. Но, Александра, похоже, это нисколько не волнует, ведь у Дарины есть другие таланты.

«Я ужасно готовлю. Но сполна компенсирую это в постели», — признавалась ранее молодая художница.

Некоторые секреты звездной пары удалось раскрыть тарологу и экстрасенсу Галине Янко. По ее словам, перед свадьбой Цекало и Эрвин подписали брачный контракт.

"В их семье заранее все оговорено. Есть брачный контракт и определенные обязательства с каждой стороны. Дарье совершенно не нужны проблемы. Она любит и уважает мужа, при этом женщина достаточно расчетлива", - поделилась таролог, предположив, что Дарина легко манипулирует мужчинами и при этом старается скрывать свой "талант".

Напомним, Цекало бросил сестру Брежневой ради любовницы: пластика, и роскошь и свадьба в США.

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