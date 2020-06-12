Популярная модель из Victoria's Secret Жизель Оливейра похвасталась своим главным достоинством

Как сообщает Politeka.net, красотка опубликовала серию новых снимков на своей странице в Instagram.

Как представитель всемирно известного бренда нижнего белья, Жизель Оливейра не стесняется показать свою красоту на камеру. На этот раз она

устроила фотосессию в весьма откровенном наряде: клетчатом бюстгалтере, джинсовой шляпе-панамке и белых спортивных штанах.

Модель всячески заигрывает со зрителем, шлет ему воздушные поцелуи и томно улыбается. Для одной фотографии Жизель приоткрыла рот и сдавила свой объемный бюст, акцентировав внимание на этой части своего тела.

Пользователи социальной сети бурно отреагировали на новую работу модели, оставив много комментариев:

"О, мой бог!! Вы так очаровательны 😩❤❤"; "Прекрасная куколка"; "Самая красивая королева заслуживает поклонения"; "Бомба"; "Аааа, безумно круто!!!"; "Ангел земной"; "Вы очень очень красивы с удивительными позами 😍💖".

Ранее Жизель примерила на себя образ куклы Барби во время домашней фотосессии. Она надела на себя пушистый розовый топ, таким же цветом накрасила глаза розовым и накрыла бюст розовыми перьями.

Напомним, что Жизель Оливейра сверкнула роскошным телом в экстра мини: «Роковая красотка».

Как сообщала Politeka, Жизель Оливейра без купальника показала естественную красоту на пляже: "Нереальная".

Также Politeka писала, что Жизель Оливейра очаровала образом в экстремально коротких шортах: «Девушка на миллион».