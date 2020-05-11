Шанувальники нарешті побачили, як виглядає в житті теща 59-річного Олександра Цекало

Про це пише Politeka.net.

Зіркова пара Олександр Цекало і Дарина Ервін, які живуть у США, як і всі відзначили День матері.

На честь радісної події 29-річна художниця Дарина Ервін в Instagram Stories опублікувала сімейні знімки, показавши, як виглядає її мама Сана Абеува.

"З Днем матері! Спасибі тобі за можливість п'ять разів загубитись по дорозі в Вегас. Мені подобається іноді бути твоїм особистим папараці. Пам'ятаєш, як ти мене намагалася переконати, що шопінг це кардіо?", - підписала вона знімки з мамою, опубліковані в мікроблозі Instagram.

Виявилося, мама Сана Абеува ні в чому не поступається своій 29-річній дочці, і можна з упевненістю сказати, що в свої роки може закохати у себе будь-якого чоловіка.

Варто також зауважити, що нинішня теща Олександра Цекало Сана Абеува дуже схожа на колишню дружину шоумена Лоліту Мілявську, з якою він голосно розлучився в 2000 році.

Нещодавно 29-річна Дарина Ервін зізналася, що її складно назвати хорошим кулінаром. Але, Олександра, схоже, це анітрохи не хвилює, адже у Дарини є інші таланти.

«Я страшенно готую. Але сповна компенсую це в ліжку», визнавалася раніше молода художниця.

Деякі секрети зіркової пари вдалося розкрити тарологу і екстрасенса Галині Янко. За її словами, перед весіллям Цекало і Ервін підписали шлюбний контракт.

"В їх родині заздалегідь обумовлено. Є шлюбний контракт і певні зобов'язання з кожної сторони. Дарині абсолютно не потрібні проблеми. Вона любить і поважає чоловіка, при цьому жінка досить розважлива", - поділилася таролог, припустивши, що Дарина легко маніпулює чоловіками і при цьому намагається приховувати свій "талант".

Нагадаємо, Цекало кинув сестру Брежнєвої заради коханки: пластика, розкіш і весілля в США.

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