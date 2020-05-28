Зіркові чоловіки досить часто вибирають собі в дружини молодих дівчат, особливо коли для них це не перший шлюб

Politeka.net згадала самих юних дружин відомих чоловіків, багато з яких стали останньою віддушиною для знаменитостей, які постаріли.

Російський шоумен і продюсер Олександр Цекало, який був одружений на Лоліті та сестрі Віри Брежнєвої Вікторії, одружився на 29-річній художниці Дарині Ервін. Екзотична красуня стала четвертою дружиною 59-річного Цекало.

Голлівудський актор Аль Пачіно, якому в квітні виповнилося 80 років, довгий час живе в цивільному шлюбі з 44-річною актрисою Люсілою Соло.

Український шоумен Антін Мухарський, який виступає під псевдонімом Орест Лютий, після важкого розставання зі Сніжаною Єгоровою, знайшов розраду в обіймах молодої Єлизавети Бєльської, яка поділяє його погляди і творчість.

66-річний музикант Андрій Макаревич нещодавно повідомив, що теж в черговий раз одружився. Його четвертою офіційною дружиною стала журналістка Ейнат Кляйн, якій всього 36 років.

Український співак Віктор Павлик теж піде під вінець в четвертий раз. Його 25-річна майбутня дружина Катерина Репяхова вже розповіла, що весілля має відбутися цього літа.

Ще одна гарна молода дружина дісталася мандрівникові і телеведучому Дмитру Комарову. Правда, для 36-річного Комарова це перший шлюб. Його обраницею стала модель і власниця титулу «Міс Україна» Олександра Кучеренко.

Нагадаємо, що велелюбний Макаревич таємно зіграв весілля, фото молодої дружини: "Вчилася в Києві і...".

Як повідомляла Politeka, молода коханка Павлика поділилася слізливою історією в одному ліфчику: «Була простою дівчинкою».

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