МВФ назвав курс долара, до якого варто готуватися українцям
Зазначимо, ситуація виявилася гіршою, ніж планувалося раніше. Про це йдеться в новому прогнозі на період до 2022 року.
Прогноз погіршений порівняно з жовтнем 2019 року.
Згідно з даними Меморандуму України з МВФ, номінальний ВВП України в 2020 році складе 130,3 млрд доларів, номінальний ВВП у гривнях - 3908 млрд грн. Таким чином, МВФ закладає у свої розрахунки курс на рівні 30 гривень за долар.
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Дані свідчать, що МВФ чекає курс 28,9 гривень за долар у 2021 році і 28,6 гривень за долар у 2022 році.
Відзначимо, 12 червня Україна отримала перший транш Міжнародного валютного фонду у розмірі 2,1 млрд доларів.
9 червня Міжнародний валютний фонд затвердив 18-місячну програму підтримки України на 5 млрд доларів. Попереду ще на 4 траншу.
Чергові переговори відбудуться попередньо в серпні.
Виділення грошей від МВФ також розблокує фінансову допомогу від інших міжнародних партнерів. Наприклад, це 1 млрд євро від Світового банку, які можуть надійти протягом 1 місяця.
Також передбачені транші на 500 млн і 600 млн євро з двох пакетів мікрофінансової допомоги від Європейського Союзу.
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